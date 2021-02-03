Мужчине битой проломили голову на юго-востоке Москвы

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ул. Полбина, 23, Б Карта всех событий

На юго-востоке Москвы мужчина получил множественные удары битой во время конфликта, после чего был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в среду, 3 января.

Уточняется, что 2 февраля из квартиры по адресу улица Полбина, 23Б был доставлен в больницу мужчина с черепно-мозговой травмой, переломом черепа и другими травмами.

Полиция в тот же день по адресу Волгоградский проспект, дом № 46/15 задержала подозреваемого в нападении. Им оказался 62-летний мужчина, который, предположительно, нанес множественные удары деревянной битой по голове и телу мужчины во врем конфликта.

Возбуждено уголовно дело, добавили в ведомстве.

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