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Роскосмос предложил ученым начать готовиться к отправке космонавтов на Луну
Фото: pixabay.com

Роскосмос предложил ученым начать готовиться к отправке космонавтов на Луну

Ксения Монахова

Наука

Госкорпорация «Роскосмос» предложила ученым Института медико-биологических проблем РАН и Федерального медико-биологического агентства приступить к подготовке полета российских космонавтов на Луну и другие объекты Солнечной системы.

Предлагается запустить в 2024 году за пределы геомагнитного поля Земли специальный аппарат с растениями и живностью на борту корабля для того, чтобы изучить все возможности их длительного пребывания в таких условиях.

— В рамках подготовки технологий обеспечения длительного полета человека к Луне и планетам Солнечной системы Роскосмос направил в Институт медико-биологических проблем РАН предложение переориентировать программу полета биологического научного аппарата «Бион-М2», чтобы получить уникальные данные о воздействии на живые существа и организмы длительного полета за пределами геомагнитного поля и тем самым начать медико-биологическую подготовку экипажей к дальним космическим полетам, — цитирует слова собеседника агентства РИА Новости.

Отмечается, что обсуждение идеи состоялось в Москве 2 февраля. Решение по данному предложению должно быть принято в течение месяца.

Речь идет о проекте «Ковчег», который ранее анонсировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В рамках идеи космический объект планируется запустить на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей в 2024 году. Так как проекта нет в Федеральной космической программе, было предложено изменить научные задачи в запланированной ранее на 2023 год миссии «Бион-М» № 2.

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