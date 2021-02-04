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Почти 345 тысяч новых адресов появилось в столице в 2020 году
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Почти 345 тысяч новых адресов появилось в столице в 2020 году

Ксения Монахова

Город

В 2020 году в Москве появилось около 345 тысяч новых адресов. Об этом в четверг, 4 февраля, рассказали в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, больше всего новых адресов присвоено квартирам и нежилым помещениям — 132 тысячи и около 131 тысячи соответственно. Помимо этого, еще 34,5 тысячи меток закреплено за объектами капитального строительства и 31 тысяча — за земельными участками, а также более 15 тысяч адресов — за машино-местами.

— Треть от общего количества адресов была присвоена помещениям в новых домах, остальные объекты для адресации расположены в старом жилом фонде и были выявлены по итогам ревизии информационных баз Росреестра. Особенно много таких объектов было обнаружено в Троицком и Новомосковском административных округах, — добавил Владимир Ефимов.

Отмечается, что в 2020 году в порядок адресации были внесены изменения. Поэтому с конца сентября прошлого года у каждого персонального машино-места обязательно должен быть свой адрес вне зависимости от расположения точки.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что по обращениям горожан в рамках оказания одноименной государственной услуги присвоено около 7,2 тысячи адресов, что составляет чуть больше двух процентов от общего количества.

— В 2020 году больше всего новых адресов зарегистрировано на территории Новомосковского административного округа — 87,6 тысячи, в Центральном административном округе — 40,4 тысячи и в Троицком административном округе — 35,6 тысячи, — уточнил Максим Гаман.

Он добавил, что за 2020 год было аннулировано около 2,9 тысячи адресов.

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