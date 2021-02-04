Подмосковную программу «Маугли» запустили в 27 детсадах Читы

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Подмосковная спортивно-оздоровительная программа «Маугли» заработала в 27 детских садах Читы. Данный проект был разработан в Павловском Посаде. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

— Ранее программа охватила 4500 детей в дошкольных образовательных учреждениях Владивостока, Благовещенска и Южно-Сахалинска, — уточнили в агентстве.

В настоящее время к этой цифре добавились еще 1,5 тысячи детей из Забайкалья. По словам автора программы Александра Петрова из Павловского Посада, в Чите была сформирована команда, состоящая из 27 тренеров-инструкторов.

«Маугли» рассчитана на дошколят, а также младшеклассников. Программа апробировалась в городах центральной части России тренером, преподавателем по спортивной гимнастике Александром Петровым. Она включает в себя элементы и упражнения групп начальной подготовки детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по спортивной и художественной гимнастике, акробатике и спортивной аэробике.

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