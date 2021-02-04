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Умные аппараты-охранники установили в 15 школах в Кургане
Фото: ОТР

Умные аппараты-охранники установили в 15 школах в Кургане

Алена Фролова

Общество

Умные аппараты-охранники установили в 15 школах Кургана. Об этом сообщает ОТР.

Отмечается, что новые технологии позволяют измерять температуру, выдавать порцию антисептического средства и идентифицировать входящего в здание человека по лицу. В базу данных каждого устройства внесены все ученики и сотрудники образовательного учреждения. Когда кто-то находится у экрана и дезинфицирует руки, программа ведет распознавание лица. В целом процедура занимает около семи секунд.

Уточняется, что на данный момент устройства проходят отладку, а школьники и персонал учатся ими пользоваться. На всякий случай у входа в образовательные учреждения дежурят охранники, у которых есть антисептики и термометр.

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