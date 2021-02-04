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В КС ответили на опасения по поводу отказа от института «друзей суда»
Фото: Пресс-служба Совфеда

В КС ответили на опасения по поводу отказа от института «друзей суда»

Юлия Ямпольская

Закон

Институт «друзей суда» не закреплен в последней редакции закона о Конституционном суде, поэтому из регламента исключили специальный параграф о сторонних правовых материалах в судопроизводстве. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

Несмотря на то что регламент специального параграфа о сторонних правовых материалах в конституционном производстве был исключен, стороны могут представлять заключения ученых в качестве аргументации своей позиции. Кроме того, если в Конституционный суд по рассматриваемому делу будут поступать авторитетные академические исследования, которые содержат важные для дела сведения, не представленные сторонами, они не будут «выброшены в корзину».

— Судьи в любом случае изучают при подготовке дела к рассмотрению зарубежную и международную практику, актуальные научные публикации, и такая обобщенная информация может быть им подспорьем. Как и прежде, КС сам волен выбирать себе друзей, а настоящие друзья действуют не «для галочки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что положение о «друзьях суда» в некоторых случаях могло провоцировать авторов инициативных заключений на ненаучную и даже переходящую в политическую плоскость аргументацию, что является категорически неприемлемым для деятельности Конституционного суда, передает РБК.

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