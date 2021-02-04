Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом продовольственном рынке

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Министерства экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Кроме того, он призвал развивать свои биржевые инструменты по торговле зерном.

— Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке — она, к сожалению, усугубляется, — цитирует главу государства РИА Новости.

Решетников в свою очередь отметил, что причиной стали несколько факторов. Так, например, страны-импортеры усилили закупки продовольствия в свои резервы, с другой стороны, от ряда регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы относительно зерна. Россия является одним из самых крупных экспортеров пшеницы на данный момент, поэтому все решения тоже оказывают влияние на рынок, заключил министр экономического развития РФ.

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