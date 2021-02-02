Владимир Путин напомнил о стремлении соцсетей извлечь прибыль любой ценой

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» напомнил о стремлении социальных сетей извлечь прибыль любой ценой. По его словам, данные платформы в первую очередь являются бизнесом.

— Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которую он направлен. Ведь зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием, — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что соцсети изучают пользователя и подбрасывают ему то, что они считают нужным. В результате человек начинает принимать решение, не осознавая, что им руководят.

Ранее Владимир Путин оценил работу системы образования в период пандемии.

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