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Владимир Путин оценил работу системы образования в период пандемии
Фото: Администрация Президента РФ

Владимир Путин оценил работу системы образования в период пандемии

Кирилл Николаев

Образование

Система российского образования достойно проходит через испытания, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 2 февраля заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

По его словам, справиться с трудностями пандемии школам помогли оснащение, технологии и ресурсы, которые появились в образовательных учреждениях за последние годы. Также Путин поблагодарил российских учителей, которые в период пандемии взяли на себя дополнительную нагрузку.

— Хочу сказать спасибо и вам, и всем преподавателям за работу в это сложное время, — цитирует главу государства РИА Новости.

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пандемияобразованиеВладимир Путин
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