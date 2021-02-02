Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минздрав назвал категорию россиян, которая должна вакцинироваться в первую очередь
Фото: Пресс-служба Минздрава России

Минздрав назвал категорию россиян, которая должна вакцинироваться в первую очередь

Виктория Родимкина

Здоровье

В России пожилые люди должны проходить вакцинацию от коронавируса в приоритетную очередь, так как у них более высокие риски тяжелого течения заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 2 февраля.

— Граждане старше 60 лет должны проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в приоритетном порядке, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, когда можно ожидать перелома в борьбе с коронавирусом в России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава Минздрава оценил работу системы ОМС в период пандемии

вакцинациякоронавирусМихаил Мурашко
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Терпения вам, Владимир Владимирович

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Все мнения
О проекте