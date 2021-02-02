Минздрав назвал категорию россиян, которая должна вакцинироваться в первую очередь

Фото: Пресс-служба Минздрава России

В России пожилые люди должны проходить вакцинацию от коронавируса в приоритетную очередь, так как у них более высокие риски тяжелого течения заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 2 февраля.

— Граждане старше 60 лет должны проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в приоритетном порядке, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, когда можно ожидать перелома в борьбе с коронавирусом в России.

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