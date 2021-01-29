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Мурашко рассказал, когда можно ожидать перелома в борьбе с COVID-19 в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мурашко рассказал, когда можно ожидать перелома в борьбе с COVID-19 в России

Кирилл Николаев

Общество

Февраль-март могут стать переломными в борьбе с коронавирусной инфекцией в России. Об этом в пятницу, 29 января, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

— Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами и пандемия начнет отступать, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Глава Минздрава подчеркнул, что риск заражения коронавирусом остается высоким. По этой причине необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики.

Ранее глава Минздрава рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом.

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пандемиякоронавирусМихаил Мурашко
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