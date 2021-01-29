Мурашко заявил, что пожилых людей с коронавирусом лучше госпитализировать

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Пожилых людей, которые заболели коронавирусной инфекцией, лучше госпитализировать. Об этом в пятницу, 29 января, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По его словам, госпитализация необходима даже с профилактической целью, не дожидаясь каких-то тяжелых осложнений. Мурашко отметил, что в настоящее время в России имеется достаточное количество коечного фонда, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом.

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