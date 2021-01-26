Глава Минздрава рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Фото: Пресс-служба Совфеда

Иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией сохраняется 7–8 месяцев. Об этом во вторник, 26 января, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что на данный момент соответствующие исследования продолжаются.

— Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то 7–8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет, — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Ранее Михаил Мурашко рассказал о лечении пациентов с COVID-19, страдающих хроническими заболеваниями.

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