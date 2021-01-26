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Мурашко сообщил, что в России отслеживают генетическое разнообразие COVID-19
Фото: Пресс-служба Совфеда

Мурашко сообщил, что в России отслеживают генетическое разнообразие COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

В РФ отслеживают генетическое разнообразие коронавируса. На данный момент ситуация достаточно стабильная. Об этом во вторник, 26 января, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Сегодня по заданию Министерства здравоохранения идет контроль у пациентов, страдающих коронавирусной инфекцией, генетического разнообразия циркулирующего на территории РФ коронавируса, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Он добавил, что это поможет оперативно отслеживать новые варианты COVID-19 на территории России.

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МинздравкоронавирусМихаил Мурашко
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