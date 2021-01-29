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Глава Минздрава оценил работу системы ОМС в период пандемии
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Глава Минздрава оценил работу системы ОМС в период пандемии

Кирилл Николаев

Здоровье

Система обязательного медицинского страхования в период пандемии коронавирусной инфекции стала гарантом стабильности российского здравоохранения. Об этом в пятницу, 29 января, написал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в журнале «Национальное здравоохранение».

По его словам, экономическая составляющая не являлась препятствием для оказания помощи гражданам, так как все счета оплачивались фондом Обязательного медицинского страхования (ОМС). Мурашко считает, за счет этого внутреннего резерва удалось выиграть время в начале пандемии, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава заявил, что в настоящее время в России в гражданский оборот выпустили более четырех миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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ОМСпандемияМихаил Мурашко
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