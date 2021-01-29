Более 4 миллионов доз вакцин от COVID-19 выпустили в гражданский оборот в РФ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В настоящее время в России в гражданский оборот выпустили более четырех миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 29 января, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По его словам, за последние сутки более одного миллиона доз вакцины от коронавируса стало доступно для отправки в регионы. К концу пятницы, 29 января, планируется выпустить в гражданский оборот еще до 200 тысяч доз вакцины, сообщает РИА Новости.

Ранее Мурашко заявил, что пожилых людей, которые заболели коронавирусной инфекцией, лучше госпитализировать. По его словам, госпитализация необходима даже с профилактической целью, не дожидаясь каких-то тяжелых осложнений.

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