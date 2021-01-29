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Глава Минздрава рассказал о планах по вакцинации в первой половине 2021 года
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Минздрава рассказал о планах по вакцинации в первой половине 2021 года

Кирилл Николаев

Общество

В первом полугодии 2021 года в России планируется привить от коронавирусной инфекции 60 процентов взрослого населения. Об этом в пятницу, 29 января, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

— По всей стране мы должны привить 60 процентов взрослого населения, в графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии, — цитирует Мурашко РИА Новости.

По его словам, более четырех миллионов доз вакцины от коронавируса уже выпущено в гражданский оборот в России.

Ранее Мурашко заявил, что пожилых людей, которые заболели коронавирусной инфекцией, лучше госпитализировать. По его словам, госпитализация необходима даже с профилактической целью, не дожидаясь каких-то тяжелых осложнений.

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