Путин наградил директора Музея Победы за вклад в создание Ржевского мемориала

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин наградил директора Музея Победы на Поклонной горе в Москве Александра Школьника и еще шесть человек за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Школьник и еще два человека удостоены почетной грамоты президента России. В адрес еще четверых человек объявлена благодарность главы государства.

Напомним, инициаторами строительства монумента подо Ржевом, где советские солдаты вели ожесточенные бои с фашистскими захватчиками, стали ветераны Великой Отечественной войны. Они обратились с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы.

Спустя некоторое время было принято решение доверить скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину возведение памятника. Так, на десятиметровом насыпном кургане появилась 25-метровая бронзовая статуя советского военнослужащего.

Читайте также: Путин наградил главу ЦОДД Москвы за борьбу с распространением COVID-19