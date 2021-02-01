Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин наградил директора Музея Победы за вклад в создание Ржевского мемориала
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Путин наградил директора Музея Победы за вклад в создание Ржевского мемориала

Кирилл Николаев

Общество

Президент России Владимир Путин наградил директора Музея Победы на Поклонной горе в Москве Александра Школьника и еще шесть человек за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Школьник и еще два человека удостоены почетной грамоты президента России. В адрес еще четверых человек объявлена благодарность главы государства.

Напомним, инициаторами строительства монумента подо Ржевом, где советские солдаты вели ожесточенные бои с фашистскими захватчиками, стали ветераны Великой Отечественной войны. Они обратились с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы.

Спустя некоторое время было принято решение доверить скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину возведение памятника. Так, на десятиметровом насыпном кургане появилась 25-метровая бронзовая статуя советского военнослужащего.

Читайте также: Путин наградил главу ЦОДД Москвы за борьбу с распространением COVID-19

наградамузей ПобедыВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Терпения вам, Владимир Владимирович

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников

Грядет гаражная амнистия

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проблемы бизнеса стали заметнее

Все мнения
О проекте