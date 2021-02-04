Звезда фильма «Андрей Рублев» объяснил, для чего надо вернуть Сталина в Россию

Фото: youtube.com/Антонимы

Советский и российский актер Юрий Назаров ответил на вопрос журналиста Антона Красовского о том, зачем он вернул бы сейчас Иосифа Сталина.

— Да вернул. Для ума. Ума сейчас как-то не ощущается. Сталин был умница, про него тот же Черчилль говорил: «Я встаю и ручки по швам держу, что он принял Россию с сохой, а оставил с атомной энергией», — заявил народный артист России о возвращении советского государственного деятеля.

Красовский уточнил, что не с атомной энергией, а с атомной бомбой.

Видео: youtube.com/Антонимы

На вопрос о том, что бы сейчас должен был сделать Сталин, артист ответил:

— Учиться, учиться, учиться соображать и посылать массовое вранье.

Он добавил, что «народ у нас темный» даже в Москве.

83-летний Назаров снимался в фильмах «Андрей Рублев», «Маленькая Вера» и других. Осенью прошлого года он переболел коронавирусом.

Видео опубликовано на YouTube.

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