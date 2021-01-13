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Цискаридзе прочел стихотворение Сталина, после которого с ним перестали общаться знакомые
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Цискаридзе прочел стихотворение Сталина, после которого с ним перестали общаться знакомые

Виктория Федотова

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Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе стал гостем программы Владимира Соловьева «Полный контакт» и прочел стихотворение «Утро» на грузинском языке. Автором стихотворения был советский политический деятель Иосиф Сталин.

По словам Соловьева, когда он впервые его услышал, он был поражен. Цискаридзе признался, что его неоднократно критиковали, однако он выучил стихотворение в несознательном возрасте.

Видео: Telegram-канал «Соловьев»

— Мне прилетает постоянно, ты не представляешь, какое количество людей меня смеют оскорблять. Чтение стихотворение автоматически делает сталинистом. Со мной некоторые знакомые в Нью-Йорке перестали общаться, сказали, что я не имею права делать его гением. Простите, но это история, Он был объявлен вундеркиндом в 15 лет и стал классиком грузинской литературы, — заявил Цискаридзе.

Он отметил, что Сталин был образованным человеком и читал на английском и немецком языках.

В комментариях пользователи эмоционально отреагировали на появление гостя:

«Цискаридзе — глыба! Не очень следила за его творчеством, но человеческие качества, уровень интеллекта заслуживают уважения», «Цискаридзе достояние страны гордость России».

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мнениеИосиф СталинНиколай Цискаридзе
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