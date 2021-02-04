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Решение о посещении столичных школ в мороз останется на усмотрение родителей
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Решение о посещении столичных школ в мороз останется на усмотрение родителей

Юлия Ямпольская

Город

Родители столичных школьников смогут сами решать, будут ли их дети посещать учебные учреждения в мороз. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

В ведомстве уточнили, что учащимся 1–4-х классов не рекомендуется посещать занятия при понижении температуры до минус 25 градусов. Ученики средней школы могут остаться дома, если столбик термометра опустится до минус 28 градусов, а старшие классы — до минус 31 градуса и ниже.

— Решение о том, пойти ребенку в школу или остаться дома, остается на усмотрение родителей, — отметили в пресс-службе.

Добавляется, что при неблагоприятных погодных условиях образовательные учреждения продолжат работать и организуют учебный процесс с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, а также обеспечат оптимальный температурный режим в зданиях, передает РИА Новости.

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