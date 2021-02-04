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Более 70 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье
Фото: pixabay.com

Более 70 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Более 70 многодетных семей получили земельные участки от администраций городских округов Московской области за январь 2021 года. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное министерство имущества.

— За три рабочие недели этого года муниципалитеты предоставили бесплатные земельные участки 73 многодетным семьям, — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она также уточнила, что многодетным семьям 18 муниципальных образований Подмосковья передали от одного до 13 наделов. Наибольшее количество участков получили 13 семей из городского округа Озеры. В свою очередь Богородский округ передал 12 земельных участков, Клин и Зарайск — по шесть, Егорьевск и Лыткарино — по четыре, а Ступино — 11.

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