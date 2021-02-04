Александра Дюкова переизбрали главой Российского футбольного союза
Действующего главу Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова переизбрали на новый четырехлетний срок. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает ТАСС.
Уточняется, что выборы прошли в рамках внеочередной конференции РФС в столице.
Александр Дюков является председателем правления компании «Газпром нефть». Он был единственным кандидатом на данную должность. Его выбрали единогласно.
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