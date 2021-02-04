В Роскачестве призвали водителей остерегаться дешевых топливных карт

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Специалисты Роскачества призвали водителей остерегаться предложений в Сети купить топливные карты по привлекательной цене. Это может оказаться мошеннической схемой. Об этом в четверг, 4 февраля, заявили в организации.

Уточняется, что впервые подобную схему выявили в 2019 году. Мошенники отправляли сообщения с предложением скидки 50 процентов при покупке топливной карты на мобильный телефон, через электронную почту или мессенджер, а также в группы в социальных сетях для автомобилистов. Для того чтобы купить карту, предлагалось перейти по ссылке на «безопасный сайт» с платежной формой.

— Цена на нее составляет от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, но при этом количество карт ограничено — это может иллюстрировать тикающий счетчик на сайте. Дизайн сайта имитирует настоящую топливную компанию, —рассказали в Роскачестве.

Кроме того, отмечается, что для большего доверия услугу мог продвигать «агент поддержки», который представлялся менеджером компании. Платеж в свою очередь уходил мошенникам, получавшим реквизиты карты жертвы.

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