Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Роскачестве призвали водителей остерегаться дешевых топливных карт
Фото: «Вечерняя Москва»

В Роскачестве призвали водителей остерегаться дешевых топливных карт

Юлия Ямпольская

Общество

Специалисты Роскачества призвали водителей остерегаться предложений в Сети купить топливные карты по привлекательной цене. Это может оказаться мошеннической схемой. Об этом в четверг, 4 февраля, заявили в организации.

Уточняется, что впервые подобную схему выявили в 2019 году. Мошенники отправляли сообщения с предложением скидки 50 процентов при покупке топливной карты на мобильный телефон, через электронную почту или мессенджер, а также в группы в социальных сетях для автомобилистов. Для того чтобы купить карту, предлагалось перейти по ссылке на «безопасный сайт» с платежной формой.

— Цена на нее составляет от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, но при этом количество карт ограничено — это может иллюстрировать тикающий счетчик на сайте. Дизайн сайта имитирует настоящую топливную компанию, —рассказали в Роскачестве.

Кроме того, отмечается, что для большего доверия услугу мог продвигать «агент поддержки», который представлялся менеджером компании. Платеж в свою очередь уходил мошенникам, получавшим реквизиты карты жертвы.

Читайте также: Роскачество предупредило россиян о мошеннических схемах с «ковидными паспортами»

мошенникиРоскачествоцена на топливо
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Все мнения
О проекте