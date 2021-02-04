«Уокер», «Флэш» и другие: назван список сериалов CW, получивших новые сезоны

Кадр из сериала «Уокер» (2021)

Телеканал The CW озвучил список популярных сериалов, которые получат новые сезоны. Об этом сообщает издание New Inform.

В частности, приятные новости ждут фанатов сериалов «Династия», «Нэнси Дрю», «Бэтвумен», «Розуэлл, Нью-Мексико», «Наследие», «Настоящий американец», «Легенды завтрашнего дня», «Ривердэйл» и «Флэш».

При этом перечень проектов, которые получили продолжение, возглавил сериал «Уокер». Главную роль в этом сериале исполнил Джаред Падалеки — звезда «Сверхъестественного». Отмечается, что фанатов ждут бонусные эпизоды «Уокера», а также новый сезон.

По сюжету офицер Уокер, несколько лет живший под прикрытием, возвращается с двумя детьми в свой родной город. Там он начинает вести борьбу с преступностью.

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