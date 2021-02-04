«Репрессий нет»: Песков прокомментировал задержания участников несанкционированных акций

Фото: Администрация президента РФ

Большое количество задержаний участников несанкционированных акций нельзя назвать репрессиями. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 4 февраля.

По его словам, это меры, принимаемые правоохранительными органами в отношении нарушителей закона. Представитель Кремля также добавил, что некоторые из участников, будучи жертвой подстрекателей, распространяли призывы присоединиться к незаконным акциям.

— Никаких репрессий нет, здесь в данном случае я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками, — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, он обратил внимание на то, что высказывающие такие мнения забывают, что во время несогласованных акций происходили прямые и множественные нападения на полицейских, что стало причиной для принятия жестких мер.

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