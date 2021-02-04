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Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с прибывшим в Москву Боррелем
Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с прибывшим в Москву Боррелем

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой дипломатической миссии Евросоюза Жозепом Боррелем. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Известно, что верховный представитель ЕС вечером в четверг, 4 февраля, отправится в РФ с визитом. Это его первый визит в Москву с 2017 года. Планируется, что он проведет в столице переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудит Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусной инфекцией.

— Встречи с Путиным не планируется, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также добавил, что визиту прибывшего в Москву Борреля придается большое значение.

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Дмитрий ПесковЖозеп БоррельВладимир Путин
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