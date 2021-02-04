Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жозеп Боррель призвал ЕС к диалогу с Россией
Фото: facebook.com/conjosepborrell

Жозеп Боррель призвал ЕС к диалогу с Россией

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Евросоюзу необходимо поддерживать диалог с Россией, если он хочет стать глобальным игроком. Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг, 4 февраля.

По его словам, РФ является наиболее важным соседом и партнером, с которым нужно вести диалог, озвучивая свои требования. Верховный представитель Евросоюза отметил, что таким образом можно повлиять на вопросы, касающиеся Сирии, Ливии, Нагорного Карабаха, Белоруссии или Украины.

— Это и есть цель моего визита (в Москву — прим. «ВМ»), — цитирует Борреля ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также обсудит Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусной инфекцией.

Читайте также: Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с прибывшим в Москву Боррелем

робот ФедорЖозеп БоррельЕС
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Все мнения
О проекте