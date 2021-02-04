Жозеп Боррель призвал ЕС к диалогу с Россией

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Евросоюзу необходимо поддерживать диалог с Россией, если он хочет стать глобальным игроком. Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг, 4 февраля.

По его словам, РФ является наиболее важным соседом и партнером, с которым нужно вести диалог, озвучивая свои требования. Верховный представитель Евросоюза отметил, что таким образом можно повлиять на вопросы, касающиеся Сирии, Ливии, Нагорного Карабаха, Белоруссии или Украины.

— Это и есть цель моего визита (в Москву — прим. «ВМ»), — цитирует Борреля ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также обсудит Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусной инфекцией.

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