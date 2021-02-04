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Путин подписал закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве РФ
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин подписал закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве РФ

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете норм Конституции РФ в семейном законодательстве. Соответствующее постановление опубликовали на официальном портале правовой информации в четверг, 4 февраля.

Так, закон приводит положения семейного законодательства России в соответствие с Конституцией. Новое положение появилось в статье 6 Семейного кодекса РФ. В нем говорится, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем основному закону РФ, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается.

Ранее глава государства внес в Госдуму проект поправок к Земельному и Жилищному кодексам. На данный момент признается не главенство основного закона страны, а правила международного договора. Согласно вносимым изменениям, эти правила нельзя будет использовать, если они противоречат Конституции РФ.

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законКонституцияВладимир Путин
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