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Анастасия Ракова рассказала о создании эффективной системы онкопомощи в Москве
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова / Фото: Пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития

Анастасия Ракова рассказала о создании эффективной системы онкопомощи в Москве

Анастасия Волоснова

Город

За 2020 год в онкологических клиниках провели более 280 тысяч госпитализаций, что втрое больше, чем в 2019 году. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, число курсов лучевой терапии в столице выросло на 12 процентов, а количество курсов химеотерапии увеличилось в полтора раза.

Анастасия Ракова уточнила, что за прошлый год по Москве равномерно распределили шесть якорных центров онкологической помощи. К каждому зданию присоединили амбулаторный блок, где развернули лаборатории с современным оборудованием, позволяющим автоматизировать процесс диагностики заболевания. По словам Анастасии Раковой, в два новых столичных центра уже начали прием пациентов, еще в трех завершится капитальный ремонт этой весной.

Заместитель мэра напомнила об интеграции в платформу ЕМИАС базу данных Московского городского канцер-регистра. Это помогает регистрировать пациентов с онкологическими заболеваниями и отслеживать их историю болезни в реальном времени, что позволяет врачам из разных клиник обмениваться данными.

Отмечается, что в Москве был создан проект, в рамках которого специальные помощники, сотрудники МФЦ, помогают людям с онкологией. Они напоминают пациентам о записях ко врачу, уточняют их самочувствие, помогают составлять маршруты.

Анастасия Ракова добавила, что пандемия коронавируса снизила количество выявленных онкологических заболеваний у москвичей, так как люди боялись выходить на улицы. В этом году планируется провести массовый скрининг для выявления онкологий, сообщила заммэра в интервью Интерфакс.

Читайте также: Анастасия Ракова: Менее тысячи пациентов с COVID-19 госпитализируют в Москве ежедневно

онкологияАнастасия Раковаинтервью
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