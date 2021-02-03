Анастасия Ракова: Менее тысячи пациентов с COVID-19 госпитализируют в Москве ежедневно

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития города Москвы

В столице ежедневно госпитализируют менее одной тысячи пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила в среду в эфире программы «Время» на Первом канале заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее заммэра сообщала, что число госпитализаций за последнюю неделю снизилось на 11 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

— Уже достаточно устойчивый тренд на снижение заболеваемости. Мы видим его и по количеству вновь выявленных заболевших, которое последние недели колеблется от 1,5 тысячи до двух тысяч с небольшим, так и по госпитализированным. Мы последнюю неделю госпитализируем, как правило, менее одной тысячи человек, — рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки власти приняли решение вернуть 15 ковидных госпиталей в штатный режим работы. Анастасия Ракова отметила, что еще десять стационаров будут переведены на оказание плановой медицинской помощи благодаря снижению числа госпитализаций. Среди медицинских учреждений это будет научно-практический центр им. А. С. Логинова, городская больница им. Е. О. Мухина, научно-практический центр борьбы с туберкулезом, больница № 17, Морозовская больница и другие объекты.

Заммэра добавила, что для оказания плановой помощи вернут 3,2 тысячи мест в столичных больницах. Пациентов с коронавирусом также перестанут принимать родеры на территории 11 стационаров, где находится 1,3 тысячи коек.

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