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Столичный дептранс рассказал об итогах месяца работы женщин-машинистов
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичный дептранс рассказал об итогах месяца работы женщин-машинистов

Юлия Ямпольская

Город

С января 2021 года по Филевской линии столичного метрополитена курсируют поезда под управлением первых женщин-машинистов. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Так, группа до сих пор совершенствует свои навыки на плановых занятиях для машинистов. Более 144 тысяч километров прошли поезда под управлением женщин. Кроме того, каждый рабочий день сотрудницы начинают с медицинской комиссии — они прошли ее уже 168 раз.

В ведомстве отметили, что за все время женщины провели 30 ночных смен. В поездах под их управлением проехали порядка 400 тысяч пассажиров.

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