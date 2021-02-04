Два дома на 288 квартир появятся в столичном районе Очаково-Матвеевское

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Россия, Москва, Озёрная улица Карта всех событий

Два корпуса на 288 квартир построят в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом в четверг, 4 февраля. сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Уточняется, что новостройки появятся по адресу улица Озерная.

Как отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, на первых этажах зданий разместят входные группы с колясочными, комнаты охраны, а также служебно-бытовые помещения. Помимо этого, дома объединят одноуровневой подземной автостоянкой, передает агентство городских новостей «Москва».

Леонов добавил, что в рамках проекта предусмотрена отделка квартир и помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений.

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