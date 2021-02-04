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В Мосприроде рассказали, из чего можно сделать кормушки для птиц
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Мосприроде рассказали, из чего можно сделать кормушки для птиц

Юлия Ямпольская

Город

Мосприрода сделала подборку экокормушек для птиц, особенность которых заключается в том, что они изготовлены из природных материалов. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает официальный портал мэра столицы.

Так, для создания экокормушки с желатином необходимы формы для печенья, стаканчик из-под йогурта, коктейльная соломка, нить, вода, подсолнечное масло ,зерновая смесь и желатин.

В Мосприроде рассказали, из чего можно сделать кормушки для птицФото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Чтобы изготовить зимнее печенье, нужно сделать съедобный клей. Для этого надо развести пакетик быстрорастворимого желатина в теплой воде. В получившуюся густую массу добавить зерновую смесь и все перемешать. Формы смазать подсолнечным маслом, а затем распределить полученную массу, вставив трубочки, поставить массу в холодильник.

Также для изготовления экокормушки «Бусы» нужно нанизать сухофрукты и сушеные ягоды на крепкую нить. Ее длина с лакомствами должна быть не менее 25–30 сантиметров.

В Мосприроде рассказали, из чего можно сделать кормушки для птицФото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Для экокормушки из апельсина необходимы апельсин, зерновая смесь и нить. Нужно разрезать цитрус на две части и очистить их от мякоти. После продеть нить через стенку для крепления кормушки на дерево. После того, как чаша подсохнет, наполнить ее зерновой смесью.

В Мосприроде рассказали, из чего можно сделать кормушки для птицФото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Чтобы сделать экокормушку с маслом, нужно взять смесь семян для подкормки птиц, деревянные палочки или шпажки, несоленое сливочное масло, бумагу, которая будет использоваться в качестве подложки при формировании кормушки. Затем необходимо руками размять сливочное масло, чтобы получилась масса, добавить семена, а потом смесь нанести плотным слоем на основу для кормушки.

В Мосприроде рассказали, из чего можно сделать кормушки для птицФото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Тем, кто хочет подкормить птиц, нужно знать о простых, но важных правилах. Делать это стоит при отрицательной температуре и постоянном снежном покрове. При благоприятной погоде звери и птицы столицы в специальной помощи человека не нуждаются. Она им может навредить — притупить инстинкты и создать зависимость от жителей.

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