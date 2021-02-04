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Автоинспекторы задержали пьяного водителя на юге Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Автоинспекторы задержали пьяного водителя на юге Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Домодедовская улица Карта всех событий

Автоинспекторы задержали пьяного водителя Mercedes на юге столицы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Отмечается, что сотрудники ведомства попытались остановить автомобиль Mercedes на Кантемировской улице. Водитель проигнорировал требование автоинспекторов и попытался скрыться от них. По словам пресс-службы, во время езды водитель нарушил правила дорожного движения, создавая опасную ситуацию на дороге.

Сотрудники ГИБДД выехали за иномаркой и остановили машину на Домодедовской улице. Оказалось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания он напал на одного из сотрудников ведомства, уточнили в пресс-службы.

— За рулем автомашины находился 34-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. Гражданин выражался нецензурной бранью и при задержании рукой нанес телесные повреждения сотруднику ГИБДД. В отношении мужчины была применена физическая сила, после чего на место была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, — рассказали в Госавтоинспекции.

Специалисты провели проверку и выяснили, что в прошлом году автомобилиста уже лишали прав за езду в нетрезвом виде.

Мужчину обвинили в управлении транспортным средством без прав, за что его подвергли административному аресту на 13 суток. Кроме того, в органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за применения насилия в отношении представителя власти, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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