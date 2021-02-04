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Президент РФ подписал закон о создании в стране системы учета древесины
Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Президент РФ подписал закон о создании в стране системы учета древесины

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране единой системы учета древесины и сделок с ней для повышения прозрачности в лесной сфере. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации в четверг, 4 февраля.

Согласно закону, в России будет осуществляться достоверный учет и контроль лесных ресурсов и сделок с древесиной. Планируется обеспечить снижение размера ущерба от незаконных рубок.

Также закон призван в целом снизить число злоупотреблений в лесной отрасли. Для этого будет создана федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ЛесФГИС). В нее будут вносить данные по всем параметрам функционирования лесной отрасли. Закон содержит требования к обязательной регистрации всех пунктов отгрузки, складирования и переработки древесины.

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