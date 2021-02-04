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Названа причина быстрого распространения британских штаммов коронавируса
Фото: pixabay.com

Названа причина быстрого распространения британских штаммов коронавируса

Анастасия Чанцева

Наука

Группа ученых пришла к выводу, что высокая скорость распространения британских штаммов коронавируса связана с мутацией N501Y, который позволяет вирусу в 10 раз лучше соединяться с рецепторами на поверхности клеток.

— Британские штаммы коронавируса обладают точечной мутацией N501Y, меняющей структуру белка RBD, который отвечает за присоединение вируса к рецепторам ACE2 на поверхности клеток. Мы выяснили, что это небольшое изменение примерно в 10 раз улучшило способность вируса связываться с этими белками человеческих клеток, ― говорится в статье американских и китайских ученых, опубликованной в журнале bioRxiv.

Накануне стало известно, что исследователи из Швеции и Индии выяснили причину высокой скорости распространения британского штамма. Они уверены, что все дело в мутации домена S-белка, связывающегося с рецептором человеческой клетки hACE-2. По словам ученых, такие мутации способны привести к усилению вирулентности вируса, то есть его способности вызывать заболевание.

Напомним, 1 февраля российские ученые выяснили, что британский, южноафриканский, бразильский штаммы коронавируса на территории РФ не циркулируют.

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