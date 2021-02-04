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Разработчик «ЭпиВакКороны» назвал сроки иммунитета после вакцинации
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Разработчик «ЭпиВакКороны» назвал сроки иммунитета после вакцинации

Виктория Родимкина

Здоровье

Иммунитет после вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» будет сохраняться в течение года. Об этом сообщила и.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих в четверг, 4 февраля.

— Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года, — сказала она.

Татьяна Непомнящих также сообщила, что центр «Вектор» завершил исследование вакцины «ЭпиВакКорона» на пожилых людях, сообщает «РИА Новости».

— Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования людей старше 60 лет, — сказала специалист.

Она пояснила, что добровольцы пожилого возраста легко перенесли вакцину, у них не было выявлено никаких негативных реакций.

В России зарегистрированы Министерством здравоохранения уже две вакцины — разработка Центра имени Гамалеи «Спутник V» и вакцина «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».

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