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Минздрав заявил о создании «эталонного» штамма коронавируса в РФ
Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Минздрав заявил о создании «эталонного» штамма коронавируса в РФ

Юлия Ямпольская

Здоровье

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава создали и утвердили стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что созданный образец позволит сделать все результаты исследований по определению эффективности существующих и поиску потенциальных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, а также работы по отслеживанию COVID-19 в окружающей среде.

В пресс-службе отметили, что наличие эталона — залог качества и постоянства результатов диагностики с использованием тест-систем, которые были разработаны и произведены в РФ для выявления коронавируса, передает РИА Новости.

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