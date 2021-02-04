Экологи сообщили о возвращении диких животных в подмосковные города

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В городах Подмосковья становится все больше диких животных. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на данные Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук.

Отмечается, что в черту города возвращаются также виды, которые не наблюдались с середины прошлого столетия.

По данным специалистов, активнее всего возвращаются белки и бобры. Так, большие колонии бобров фиксируют в долине Сетуни, на Яузе в черте Мытищ и в других поселениях. В нескольких городах начинают встречаться каменные куницы, белки-летяги, ласки. Уточняется, что увеличение видового разнообразия говорит об улучшении среды обитания не только для человека, но и для животных.

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