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Актер Шевельков рассказал о своей неприязни к фильму «Гардемарины, вперед!»
Фото: instagram/vladimir.shevelkov

Актер Шевельков рассказал о своей неприязни к фильму «Гардемарины, вперед!»

Никита Абрамов

Кино

Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Гардемарины, вперед!» Владимир Шевельков обижается на режиссера киноленты Светлану Дружинину. По его словам, у них в самом начале появились разногласия, мешавшие работать над картиной.

— Мне не нравилась музыка, были претензии к стихам. Я ждал чего-то исторического, а это был «Ласковый май» кинематографа, — поделился Шевельков.

В один момент разногласия переросли в почти открытый конфликт, из-за которого фильм могли и не закончить.

— Я хотел как можно меньше времени проводить на площадке. Меня все время искали, ловили, ставили дублеров. Когда конфликт разрастался, я решал, что вообще лучше туда не пойду, — добавил актер.

Однако киноленту удалось доснять. Конец работы и успех фильма в прокате не повлияли на отношение Шевелькова к Дружининой. Актер отказался от участия в концертной программе с «гардемаринами». Шевельков в эфире программы «Судьба человека» поделился, что принципиально не заработал ни рубля за съемки в ленте.

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