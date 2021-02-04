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«Космос, бог»: певица Калашникова рассказала о домогательствах знаменитого режиссера
Фото: youtube.com / Super

«Космос, бог»: певица Калашникова рассказала о домогательствах знаменитого режиссера

Виктория Федотова

Звезды

Российская актриса Анна Калашникова рассказала о домогательствах знаменитого российского режиссера. В интервью Алене Жигаловой она не назвала его фамилию, но описала внешность и заявила, что он снимал фильм «Анна Каренина».

— Попала к очень известному режиссеру, топ, номер один, космос, бог! Он сразу же в меня вселил уверенность, что он тот, кто сумеет сделать из меня настоящую актрису. Актриса – зависимая профессия, зависимая от режиссера. Как тебя снимут, как тебя раскроют, покажут. Ты не властен. Актер – как проститутка, он зависит от режиссера. Я подумала, что он – мое счастье, — объяснила Калашникова.

По ее словам, как мужчина он ей не нравился, он очень взрослый, и она смотрела на режиссера как на своего учителя.

— Это не Михалков, это номер два после Михалкова. Он не только ко мне. Я согласна. Что все это не правильно, но когда об этом через 20 лет говорят, все скажут, что я хайпую и пиарюсь. Я все равно считаю, что он мегаталантливый. Он снимал «Анну Каренину». Он делал шикарные выставки и фотоальбомы, вот там я есть. Это единственное мое достижение благодаря харассменту, — со смехом сказала Калашникова.

Режиссером мини-сериала «Анна Каренина» в 2017 году был режиссер Карен Шахназаров.

Видео опубликовано на YouTube.

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