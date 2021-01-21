Звезда «Универа» рассказала, что стала жертвой харассмента в 15 лет

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В своем Instagram-аккаунте актриса Анна Хилькевич поделилась историей о сексуальном домогательстве. По ее словам, один из режиссеров приставал к ней во время проб. Актрисе на тот момент было всего 15 лет.

Хилькевич отметила, что несколько лет назад, во время скандала с Харви Вайнштейном, журналисты спрашивали ее о подобных инцидентах. Однако девушка не была готова говорить о ситуации «на волне хайпа».

Кроме того, актриса отметила, что не станет раскрывать имя режиссера. Она надеется, что спустя много лет человек осознал свой поступок.

По словам Хилькевич, в 15-летнем возрасте ее пригласили на пробы в проект на киностудии «Мосфильм». Выступление и красота актрисы поразили режиссера, поэтому он предложил девушке повторную встречу.

Однако адрес, который указал мужчина, оказался жилым домом, где юную Хилькевич ожидали двое мужчин. В этот момент актриса начала сомневаться, что ее пригласили для повторного собеседования.

— Меня встречает режиссер, по квартире ходит еще один взрослый дядя. Они обмолвились, второй вышел, а режиссер пригласил меня в гостиную... Хотите знать, что было дальше? — многозначительно спросила подписчиков актриса.

Поклонников поразила история актрисы, о чем они стали горячо спорить в комментариях.

«Заинтриговала! Надеюсь, все было хорошо?»; «Что? Было? Дальше?»; «Да, неприятная, видимо, история, но раз уж ты решила ее рассказать, расскажи»; «Их намерения нам, к сожалению, понятны»; «Надеюсь, историю прочитают девочки, которые начинают свой карьерный путь, и будут осторожны», — написали фанаты.

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