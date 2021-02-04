РПЦ поможет Рособрнадзору оценить связанные с православием дисциплины в вузах

Фото: Андрей Объедков, «Вечерняя Москва»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и учебный комитет Русской православной церкви подписали соглашение о сотрудничестве, которое поможет Рособрнадзору объективно оценить преподавание в вузах дисциплин, связанных с православием. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг, 4 февраля.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, что ведомству важно заключать соглашения с такими объединениями, так как реальное положение вещей в вузах могут оценить только люди из того же профессионального сообщества.

— Независимая оценка со стороны учебного комитета будет важным элементом в объективности принятия решений Рособрнадзором при лицензировании и аккредитации вузов, — сказал Музаев.

Председатель учебного комитета РПЦ, протоиерей Максим Козлов рассказал, что перед церковью стоит задача объективно оценить ситуацию в духовных учебных заведениях, передает агентство городских новостей «Москва».

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