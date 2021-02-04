Творческие вузы РФ возобновят работу в очном формате с 8 февраля

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Российские творческие вузы смогут вернуться к очному формату обучения с 8 февраля. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Уточняется, что занятия будут проходить с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в отдельных регионах.

Ранее стало известно, что Минобрнауки РФ разрешило вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля. Кроме того, сообщалось, что студенты Московского государственного университета имени Ломоносова возобновят учебу в очном формате 8 февраля.

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