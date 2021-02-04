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Угрозу взрыва объявили в жилом доме в центре Москвы
Фото: Pixabay / Fleimax

Угрозу взрыва объявили в жилом доме в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Мытная улица Карта всех событий

Угроза взрыва была объявлена в жилом доме в центре Москвы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе столичного главка МВД в четверг, 4 февраля.

Отмечается, что инцидент произошел на Мытной улице в центральном районе столицы. В здании был обнаружен боеприпас времён Великой Отечественной войны. В МВД сообщили, что специалисты проводят все необходимые мероприятия.

Видео: @pdmnews

Ранее в СМИ сообщили, что люди из здания были эвакуированы. Уточняется, что найденным боеприпасом оказалась мина. По данным СМИ, ее обнаружили во время вскрытия пола из-за ремонтных работ в одной из квартир дома.

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