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Вдова Караченцова рассказала, как восстановилась после коронавируса
Фото: youtube.com / НТВ

Вдова Караченцова рассказала, как восстановилась после коронавируса

Анастасия Чанцева

Звезды

Людмила Поргина призналась, что решила отправиться в Турцию на море, чтобы восстановиться после болезни. Там она провела два месяца.

— Боролась как могла. А как только встала, плюнула на все и поехала в Турцию сразу. На солнышко. Плавала, фитнес, йога… И восстановилась быстро, потому что там тепло было, солнечно. Мне врачи сказали: хотите быстро подняться, езжайте на солнце, на море, — цитирует Поргину ФАН.

Вдова Николая Караченцова ранее рассказывала, что боролась с болезнью самостоятельно, не прибегая к госпитализации. Она уехала на дачу, где и перенесла болезнь. Лекарства ей привозила невестка, а уже позднее она улетела на море.

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