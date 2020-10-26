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Два года без Караченцова: Поргина раскрыла правду о любовницах артиста
/ Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»  

Два года без Караченцова: Поргина раскрыла правду о любовницах артиста

Олег Сыров

Звезды

Со дня смерти великого советского артиста Николая Караченцова прошло два года. За это время вокруг честного имени актера возникало немало кривотолков, даже появлялись женщины, приписывающие себе роман с ним. Вдова актера, заслуженная артистка Российской Федерации Людмила Поргина, рассказала «Вечерней Москве» о сокровенном и расставила все точки над i в этом пикантном вопросе.

— Я не спала вчера и не спала сегодня. Все думаю о Коле. Вчера был его день рождения, сегодня в 9 часов два года назад он ушел из жизни. По ночам я вспоминаю о том, что у нас было, и думаю... что я счастливая, — поделилась актриса.

Вдова всенародно любимого актера вспомнила, что помогала бороться любимому мужу за жизнь на протяжении 14 лет. Она, по ее словам, ради того чтобы круглосуточно находиться рядом с больным мужем, оставила театр. Поргина возила парализованного Караченцова в Китай, Израиль и другие страны в надежде помочь ему. Она призналась, что выбивалась из сил, но эти годы, по выражению собеседницы «Вечерней Москвы», были «насыщенным временем любви и радости».

Людмила Поргина рассказала, что Николай Караченцов не унывал от того, что оказался прикован к инвалидной коляске: он радовался общению с внуками, получал позитивные эмоции от того, что его узнают люди.

— Многие журналисты осуждали меня за то, что я возила Николая на телевизионные встречи: «Чего она его таскает?» Но Коле было это нужно, в театре зрители поддерживали его аплодисментами. Оказалось, что мир полон добрых людей. Многие стремились нам помочь. Авиакомпания бесплатно предоставляла нам билеты до места лечения, коммерсанты покупали лекарства, в Китае наш посол пригласил жить на территории посольства, — отметила она.

Поргина призналась, что часто не могла сдержать слез, видя, как по-доброму люди относятся к ее мужу. Друзья всегда были рядом. К примеру, она вспомнила, как в Иерусалиме российские туристы и местные русскоязычные жители на пути к гробу Господню подняли ее супруга вместе с коляской на руки и отнесли к святыне.

— На обратном пути к нам подошел маленький мальчик, который вспомнил его роль гангстера в телефильме «Приключения Электроника». Малыш протянул конфеты и сказал: «Урри, на, ты любишь сладкое!» Коля заплакал, — вспомнила актриса.

Людмила Поргина сравнила исчезновение Караченцова с отключением аккумулятора, который питал ее силой и теплом.

— Я осталась одна на даче. Вот тут-то я и завыла по-настоящему. Было страшно. Потом стала думать о том, что смерть — это не конец жизни. Он сам говорил: «Я просто уйду в иной мир. Ты не плачь по мне, разлука пролетит быстро! Я буду тебя ждать там, мы встретимся обязательно!» Я постаралась переключиться. Сейчас помогаю нашим друзьям — тем, которые болеют, живу внуками, — озвучила сокровенное овдовевшая женщина.

Поргина призналась, что ей предлагали создать благотворительный фонд имени Караченцова, но она ничего не понимает в финансах и опасается, что кто-нибудь попытается использовать имя ее мужа для обогащения.

К статьям от имени любовниц, которые после смерти Караченцова стали появляться, как грибы после дождя, Поргина относится с юмором.

— Я их «воспоминания» зову «сказками Венского леса». Таких очень много. Все хотят хоть как-то прославиться, денежек заработать, на телевидении потусоваться… Это просто состряпанная грязь, заведомая ложь. Мне противно что-то отвечать таким людям и пачкать Колино имя! — заключила она.

Людмила Поргина сказала, что не поддается на провокации и знает, что ее муж был чистым и светлым человеком.

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