Два года без Караченцова: Поргина раскрыла правду о любовницах артиста

/ Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Со дня смерти великого советского артиста Николая Караченцова прошло два года. За это время вокруг честного имени актера возникало немало кривотолков, даже появлялись женщины, приписывающие себе роман с ним. Вдова актера, заслуженная артистка Российской Федерации Людмила Поргина, рассказала «Вечерней Москве» о сокровенном и расставила все точки над i в этом пикантном вопросе.

— Я не спала вчера и не спала сегодня. Все думаю о Коле. Вчера был его день рождения, сегодня в 9 часов два года назад он ушел из жизни. По ночам я вспоминаю о том, что у нас было, и думаю... что я счастливая, — поделилась актриса.

Вдова всенародно любимого актера вспомнила, что помогала бороться любимому мужу за жизнь на протяжении 14 лет. Она, по ее словам, ради того чтобы круглосуточно находиться рядом с больным мужем, оставила театр. Поргина возила парализованного Караченцова в Китай, Израиль и другие страны в надежде помочь ему. Она призналась, что выбивалась из сил, но эти годы, по выражению собеседницы «Вечерней Москвы», были «насыщенным временем любви и радости».

Людмила Поргина рассказала, что Николай Караченцов не унывал от того, что оказался прикован к инвалидной коляске: он радовался общению с внуками, получал позитивные эмоции от того, что его узнают люди.

— Многие журналисты осуждали меня за то, что я возила Николая на телевизионные встречи: «Чего она его таскает?» Но Коле было это нужно, в театре зрители поддерживали его аплодисментами. Оказалось, что мир полон добрых людей. Многие стремились нам помочь. Авиакомпания бесплатно предоставляла нам билеты до места лечения, коммерсанты покупали лекарства, в Китае наш посол пригласил жить на территории посольства, — отметила она.

Поргина призналась, что часто не могла сдержать слез, видя, как по-доброму люди относятся к ее мужу. Друзья всегда были рядом. К примеру, она вспомнила, как в Иерусалиме российские туристы и местные русскоязычные жители на пути к гробу Господню подняли ее супруга вместе с коляской на руки и отнесли к святыне.

— На обратном пути к нам подошел маленький мальчик, который вспомнил его роль гангстера в телефильме «Приключения Электроника». Малыш протянул конфеты и сказал: «Урри, на, ты любишь сладкое!» Коля заплакал, — вспомнила актриса.

Людмила Поргина сравнила исчезновение Караченцова с отключением аккумулятора, который питал ее силой и теплом.

— Я осталась одна на даче. Вот тут-то я и завыла по-настоящему. Было страшно. Потом стала думать о том, что смерть — это не конец жизни. Он сам говорил: «Я просто уйду в иной мир. Ты не плачь по мне, разлука пролетит быстро! Я буду тебя ждать там, мы встретимся обязательно!» Я постаралась переключиться. Сейчас помогаю нашим друзьям — тем, которые болеют, живу внуками, — озвучила сокровенное овдовевшая женщина.

Поргина призналась, что ей предлагали создать благотворительный фонд имени Караченцова, но она ничего не понимает в финансах и опасается, что кто-нибудь попытается использовать имя ее мужа для обогащения.

К статьям от имени любовниц, которые после смерти Караченцова стали появляться, как грибы после дождя, Поргина относится с юмором.

— Я их «воспоминания» зову «сказками Венского леса». Таких очень много. Все хотят хоть как-то прославиться, денежек заработать, на телевидении потусоваться… Это просто состряпанная грязь, заведомая ложь. Мне противно что-то отвечать таким людям и пачкать Колино имя! — заключила она.

Людмила Поргина сказала, что не поддается на провокации и знает, что ее муж был чистым и светлым человеком.

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