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Новый сезон сериала «Две девицы на мели» стартует с 8 февраля
Фото: twogirls.friday.ru

Новый сезон сериала «Две девицы на мели» стартует с 8 февраля

Виктория Родимкина

Кино

С 8 февраля на телеканале «Пятница» стартует новый сезон сериала «Две девицы на мели». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в четверг, 4 февраля.

В новом сезоне героини Ольги Картунковой и Алевтины Тукан найдут любовь, продолжат дружить и вести бизнес.

В сериале «Две девицы на мели» рассказывается о дружбе двух официанток — Ольги и Маргариты. Ольга — девушка из народа, Марго — девушка из высшего общества, потерявшая свой статус и состояние. Официанток объединяет дружба, работа, совместное проживание и желание начать свое дело.

В новом сезоне девушки находят помещение для своего бизнеса и получают первые заказы.

Актриса Ольга Картункова рассказала, что в новых эпизодах ее героиня влюбляется и «начинает жить».

— Раньше это была отчаявшаяся героиня, которая ни во что не верила, из-за этого была хамкой и хабалкой. А в новом сезоне ее стали любить, и она поменялась!, — сказала актриса.

Актриса Алевтина Тукан, в свою очередь, рассказала, что ее героиня адаптировалась к жизни в Мытищах и спокойнее реагирует на бытовые трудности.

Сериал выходит с понедельника по четверг в 22:00.

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