Рыбы не понимают Водолеев: как относятся друг к другу знаки зодиака

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У каждого знака зодиака есть свой «антипод», с которым может возникать постоянный конфликт из-за разных взглядов на жизнь. Астрологи рассказали, в каких случаях в общении с человеком стоит проявлять осторожность.

Овен

Овны не переносят тех, кто ставит на первое место чувства и эмоции, а также не сходятся с медлительными окружающими. По этим причинам им сложно ладить с Рыбами, у которых присутствуют обе этих черты.

Телец

Представители этого знака привыкли быть в центре внимания, а значит, им сложно свыкнуться с тем, что их кто-то может игнорировать. Именно поэтому у них часто возникают конфликты с Овнами и Близнецами, которые нередко считают их пустым местом.

Близнецы

Самым скучным знаком зодиака для Близнецов является Козерог. Однако в целом представители этого знака редко кого ненавидят в полной мере.

Рак

Ракам чужда ненависть, но из-за неприязни к самовлюбленности они часто негативно относятся к Львам и Скорпионам.

Лев

Гордые Львы не переносят того, чтобы кто-нибудь их превзошел в чем-либо. Однако Скорпионы и Козероги способны унизить представителей Львов чаще, чем все остальные знаки.

Дева

У представителей этого знака редко складывается общение с Весами, Стрельцами и Рыбами. Девы не выносят лицемерия, эгоизма и неискренности.

Весы

Людям этого знака проще всех находить контакты с любым окружением. Однако они не терпят, когда кто-то указывает на их безответственность и ветреность. Чаще всего такими «указателями» выступают Девы и Раки.

Скорпион

Прямая противоположность Скорпионов — Стрелец. Их неприязнь иногда может доходить до открытого конфликта.

Стрелец

Кроме Скорпионов Стрельцы не всегда хорошо понимают Рыб. Им кажется, что у представителей этого знака есть особый вид эгоизма.

Козерог

Серьезным Козерогам редко удается понять легкомысленных, по их мнению, Близнецов. Их просто вводит в ступор простое отношение к жизни.

Водолей

Представителям этого знака сложно строить отношения со всеми. Они с трудом могут открыться, а также редко рассказывают о своих проблемах. Однако прямых врагов среди знаков зодиака у них нет.

Рыбы

Робкие Рыбы с трудом могут понять Водолеев, которые руководствуются сиюминутными решениями. Также эмоциональным Рыбам сложно найти себе товарищей среди Овнов и Дев, пишет 5-tv.ru.

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